СМИ: В деле о ДТП с Ефремовым может смениться потерпевший

В деле о смертельном ДТП в центре Москвы, устроенном актером Михаилом Ефремовым, могут смениться потерпевший и адвокат. Об этом знакомый семьи погибшего водителя Сергея Захарова сообщил "Московскому комсомольцу".

По его словам, законная супруга Захарова – Маргарита - намерена явиться в Следственный комитет и утвердить себя в статусе потерпевшей. Также она может сменить адвоката.

В случае, если супруга Захарова объявит себя потерпевшей, то брата погибшего, Валерия Захарова, "из дела уберут", добавил источник.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что брат Сергея Захарова готов встретиться для обсуждения компенсации. По его словам, заявление представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что семья Захарова отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи, не соответствует действительности.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.