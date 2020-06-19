Должность министра по делам объединения Кореи может занять разведчик

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Руководители КНДР и Южной Кореи с документами по ядерному разоружению (2018) | Фото: Yonhap

Должность министра по делам объединения Кореи может занять разведчик

Министр Южной Кореи по делам объединения Ким Ён Чхоль подал в отставку. Сегодня это решение было одобрено президентом Мун Чжэ Ином. Как передаёт The Korea Herald, Ким Ён Чхоль, уходя с поста, взял на себя всю ответственность за ухудшение отношений с КНДР.
Читайте также:

Пхеньян прекратил работу всех линий связи с Югом, а затем северокорейские военные и вовсе взорвали Межкорейский офис связи, в строительство которого Сеул вложил огромные средства.

Кроме того бойцы Корейской Народной армии были замечены в демилитаризованной зоне близ границы между двумя корейскими государствами. В Едином фронте Трудовой партии КНДР заявили о том, что не намерены более вести переговоры.

Кто станет новым министром объединения - пока неизвестно. В южнокореейских СМИ высказываются различные предположения на этот счёт. Сменить Ким Ён Чхоля может его заместитель, но по некоторым данным, ожидается и более решительная кадровая перестановка - должность министра по делам объединения может занять директор Национальной разведывательной службы Су Хун (Suh Hoon).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Должность министра по делам объединения Кореи может занять разведчик

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Корея, Южная Корея, КНДР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.06.2020 14:17 Мск Южная Корея вложила миллиарды во взорванный северянами Межкорейский офис связи

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети