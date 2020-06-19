Должность министра по делам объединения Кореи может занять разведчик

Министр Южной Кореи по делам объединения Ким Ён Чхоль подал в отставку. Сегодня это решение было одобрено президентом Мун Чжэ Ином. Как передаёт The Korea Herald, Ким Ён Чхоль, уходя с поста, взял на себя всю ответственность за ухудшение отношений с КНДР.

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Пхеньян прекратил работу всех линий связи с Югом, а затем северокорейские военные и вовсе взорвали Межкорейский офис связи, в строительство которого Сеул вложил огромные средства.

Кроме того бойцы Корейской Народной армии были замечены в демилитаризованной зоне близ границы между двумя корейскими государствами. В Едином фронте Трудовой партии КНДР заявили о том, что не намерены более вести переговоры.

Кто станет новым министром объединения - пока неизвестно. В южнокореейских СМИ высказываются различные предположения на этот счёт. Сменить Ким Ён Чхоля может его заместитель, но по некоторым данным, ожидается и более решительная кадровая перестановка - должность министра по делам объединения может занять директор Национальной разведывательной службы Су Хун (Suh Hoon).