24 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале врачи частных организаций получат доплаты за противодействие коронавирусу

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о надбавках к зарплатам медиков, работающих в частных организациях и задействованных в противодействии коронавирусной инфекции.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, согласно тексту документа, гранты в форме субсидий предоставляются частным медицинским организациям на дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и допнагрузку медработникам, оказывающим помощь гражданам, зараженным коронавирусом, и людям из групп риска. Получателями средств станут больницы и лаборатории, имеющие все необходимые мощности и, соответственно, госзаказ на проведение диагностики и лечение пациентов с COVID-19 – это Новая больница, Ситидок-Урал, Первая детская поликлиника, РЖД-Медицина, УГМК-Здоровье и ИНВИТРО-Урал.

Врачам стационаров установлена надбавка в 40 тысяч рублей, среднему медперсоналу и младшему медперсоналу стационаров – 20 и 10 тысяч рублей соответственно. Врачам подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выплатят 15 тысяч рублей, среднему медперсоналу таких подразделений – 7,5 тысяч рублей. Средства будут выделены работникам частных организаций, оказывающих помощь по территориально-участковому принципу, то есть тех, которым прикреплены жители определенных районов.

Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Доплаты врачам лабораторных отделений, работающих с материалом, составят 30 тысяч рублей. Работникам, имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги и работающим с материалом – 30 тысяч рублей. Среднему и младшему медперсоналу лабораторий – по 15 и 7,5 тысяч рублей.

Перечень подразделений и должностей организаций, работа которых дает право на осуществление выплат, устанавливается внутренним документом частной медицинской организации. Выплаты, согласно указу губернатора, начисляются с 1 апреля. Сам указ вступает в силу с момента опубликования.

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На Среднем Урале врачи частных организаций получат доплаты за противодействие коронавирусу

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Теги: врачи, доплаты, коронавирус, Средний Урал



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