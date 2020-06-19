24 Сентября 2020
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Персонаж проекта BARAKuda Виталий Наливкин. (2020) | Фото:instagram.com/vitali_nalivkin

Жители Приморья встали на защиту вымышленного депутата Наливкина

В Приморском крае местные жители возмутились арестом на пять суток (ст. 20.1 ч.2 КоАП "Мелкое хулиганство") актера, играющего в сатирическом проекте BARAKuda вымышленного депутата Виталия Наливкина. В видеороликах Наливкин борется, как может, со злом. А посадили его за ролик, в котором депутат разоблачает полицейского-коррупционера, обнаруживая у него дома огромное количество денег. СМИ сообщали, что полиция начала проверку, усмотрев в сюжете "явное неуважение к органам государственной власти".

Депутат краевого заксобрания Дмитрий Новиков выразил готовность поддержать вымышленного парламентария и реального человека. На своей странице в Facebook он написал: "Мне непонятно, почему вымышленный персонаж, который борется с тем, что мешает нам в реальной жизни, впал в такую немилость у полиции… Коррупция в органах правопорядка есть, и гораздо эффективнее это признать и бороться с ней, чем затыкать рот тем, кто о ней говорит или шутит". "Я готов оказать юридическую и депутатскую поддержку коллективу проекта @barakuda_usk и лично актеру, который в эти минуты из вымышленного депутата превращается в реального народного героя", - добавил Новиков.

Персонаж проекта BARAKuda Виталий Наливкин.|Фото:instagram.com/vitali_nalivkin

Депутат Виталий Наливкин. Фото: BARAKuda

А вот какие цитаты из высказываний местных интернет-пользователей приводит издание VladNews.Ru:

"За нецензурную брань на улице можно большую часть населения садить";

"Виталий Иванович такие видео смешные снимал, а тут за это его арестовали… Кому-то правда глаза режет";

"Поддерживаю товарища Наливкина, он молодец";

"Наливкин нормальный мужик, не матерился он нигде, чушь";

"А в кино, эта тема постоянно поднимается, там почему нет арестов!?".

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Жители Приморья встали на защиту вымышленного депутата Наливкина

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Теги: депутат Виталий Наливкин, пародия, арест, уссурийск, сатира



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