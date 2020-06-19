24 Сентября 2020
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Общество В России
Во Владикавказе люди вышли на акцию протеста против &quot;самоизоляции&quot; и местного правительства (2020) | Фото: youtube.com/drongogo

Прогноз: социально-трудовой протест в России будет только возрастать

С января по март текущего года в России зафиксировано 534 резонансных протестных акции, большинство из которых составляют одиночные пикеты и пикетные "очереди".

Как следует из доклада "Как протестуют россияне" Центра социально-трудовых прав, против изменений федерального законодательства россияне протестовали 119 раз, в поддержку экологии — 81, против уголовного преследования — 71 раз.

Уже в марте социологи отметили протестную активность, связанную с ограничениями из-за коронавируса.

Как сообщил глава правозащитного проекта "Апология протеста" Алексей Глухов, "протестная активность растет, и не верится в озвученные скромные данные по пикетам". "В общую цифру всех акций наверняка не вошли тюрьмы: голодовки заключенных — тоже протест, но статистика УФСИН закрыта", - отметил он.

Как сообщила руководитель группы мониторинга ЦСТП Анна Очкина, "после окончания карантинных мер" социально-трудовой протест в России "будет только возрастать", так как часть предприятий обанкротится и количество граждан, потерявших работу, увеличится, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в ряде российских регионов члены участковых избирательных комиссий отказываются от участия в проведении голосования по поправкам в Конституцию. Причина тому - пандемия коронавируса. Представители региональных избиркомов сообщают, что готовы обеспечить проведение голосования по конституционным поправкам даже в случае отказа от работы части членов участковых комиссий. По последним данным, обращение с призывом к "забастовке" участковых комиссий подписали более 470 членов УИК из разных регионов. Источник в ЦИК России сообщил, что отказ части членов комиссий от работы на голосовании никак не повлияет на его проведение, даже если "отказников" будет тысяча.

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Прогноз: социально-трудовой протест в России будет только возрастать

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Теги: протест, россияне



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