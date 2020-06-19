В Перми закрыли на карантин хирургическое отделение больницы №2

В Перми на прием и выписку закрыто хирургическое отделение в городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, это связано с выявлением у сотрудника учреждения коронавируса. В настоящее время диагноз подтвержден у четырех сотрудников и девяти пациентов. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19.

Как сообщалось, в стационаре больницы "РЖД-Медицина" в Перми усилены меры противоэпидемического контроля – у двух сотрудников отделения кардиологии подтвердился коронавирус. В результате незамедлительно принятых мер удалось не допустить массового распространения инфекции. Обследованы все пациенты отделения и медицинский персонал. С 12 июня по предписанию Роспотребнадзора отделение кардиологии закрыто на приём и выписку пациентов и работает в режиме обсерватора.