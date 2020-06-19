24 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2005) | Фото: img.rian.ru

В Екатеринбурге в ДТП пострадал 6-летний ребенок

В Екатеринбурге в автоаварии пострадал несовершеннолетний пассажир.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, по улице Проезжая, в районе дома № 85 водитель "Хендай Солярис" на нерегулируемом перекрестке столкнулся со встречной "БМВ Х6". В результате автоаварии пострадал 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали с различными травмами.

Обе автомашины получили значительные механические повреждения.

Напомним, 2 июня в Екатеринбурге также произошла автоавария, в результате которой пострадал ребенок. ДТП случилось во дворе дома №75 по улице Московская. Водитель "Тойота Камри" наехал на 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован. Выйдя из подъезда дома в компании двух друзей, мальчик неожиданно выбежал на дворовой проезд из-за припаркованной у края проезжей части иномарки.

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В Екатеринбурге в ДТП пострадал 6-летний ребенок

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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