В ФАС не подтвердили смягчение требований по предустановке ПО

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что не будет идти на уступки для компаний и смягчать требования о предустановке отечественного программного обеспечения.

Как отметили в ведомстве, в проект постановления об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV не вносилось смягчений требований или специальных условий, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, депутаты Госдумы перенесли на полгода вступление в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на все продаваемые в России смартфоны, планшеты, ноутбуки и Smart TV. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Стоит отметить, что ранее в ФАС поясняли правила вступления закона в силу: с 1 июля 2020 года предустановка была бы обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 планшетов, с 1 июля 2022 для ПК и с 1 июля 2023 года – для Smart TV.