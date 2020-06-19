В Совете Европы обеспокоены поправками в Конституцию РФ

Венецианская комиссия, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 российской Конституции расширяет возможности Конституционного суда объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в России.

Комиссия рекомендует исключить эту поправку или, по крайней мере, изменить ее формулировку, и напоминает, что, вступив в Совет Европы и ратифицировав Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека, а ст. 46 Конвенции гласит, что исполнение решений суда является обязательным, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, Венецианская комиссия Совета Европы может провести экспертизу по поправкам в конституцию России до конца этого года. Запрос на такую экспертизу сделала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

"Венецианская комиссия планирует огласить свое мнение в связи с данным запросом до конца 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В конце мая на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ было принято решение запросить мнение Венецианской комиссии о соответствии европейским стандартам поправки к Конституции РФ, общероссийское голосование по закону о которой состоится 1 июля. Согласно протоколу совещания, от экспертов также хотят получить оценку процедуры ее принятия. Поводом для запроса стала петиция российских правозащитников, которую подписали более 200 тыс. человек.