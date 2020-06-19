24 Сентября 2020
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Общество В России
Павел Дуров, основатель ВКонтакте (2013) | Фото:lenta.ru

Дуров поздравил россиян с разблокировкой Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил пользователей из России с разблокировкой мессенджера на территории страны.

"Позитивное изменение" будет долгосрочным, надеется Дуров. Разблокировка, по его словам, повлияет на стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram, а также на рост участников каналов и чатов, так как прямые ссылки на них будут работать без VPN.

При этом основатель мессенджера подчеркнул, что в части сохранности личных данных сервис продолжит работать без изменений.

Напомним, 18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроект о разблокировке Telegram. Этот факт положительно оценил создатель мессенджера Павел Дуров, он заявил о возможности противостоять экстремизму и радикализму без ущемления прав пользователей.

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Дуров поздравил россиян с разблокировкой Telegram

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Теги: Telegram, Дуров



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