Минобрнауки: подать документы в вузы можно будет онлайн

В Минобрнауки сообщили, что в текущем году абитуриенты смогут подать документы в вузы страны в электронной форме.

Для этого будет задействован специальный сервис. Теперь для поступления в высшие учебные заведения молодые люди смогут подать заявления с приложением необходимых документов с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", пишут "Известия".

Как сообщалось, аттестаты, выданные школьникам России до 11 июня, могут признать действительными, говорится в сообщении Минпросвещения. Это дата, когда вышло соответствующее постановление кабмина РФ. В документе утверждена дата школьных аттестатов в 2020 году без сдачи ЕГЭ.