24 Сентября 2020
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зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

Житель Калининграда устроил самосожжение напротив МВД

В Калининграде мужчина попытался устроить самосожжение.

Инцидент произошел напротив управления МВД. Перед этим он некоторое время общался с сотрудником правоохранительных органов и выкрикивал, что поступает так из-за бездействия полиции - экс-супруга похитила их общего ребенка и пытается вывезти его в Турцию.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в красной футболке держит канистру с бензином. В результате он облился бензином и поджег себя. Его потушили находившиеся рядом пожарные. Пострадавшего передали медикам из психиатрической больницы, сообщает телеканал "360".

Напомним, в прошлом году СКР возбудил уголовное дело после того, как скончался поджегший себя ижевский ученый-социолог Альберт Разин.

"По данным следствия, 10 сентября 2019 года около 9 часов 40 минут на площади имени 50-летия Октября города Ижевска мужчина самостоятельно причинил себе ожоги. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, где, несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, скончался. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. В рамках расследования уголовного дела выясняются мотивы действий пострадавшего, устанавливаются и допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз", - говорится в сообщении республиканского управления СКР.

После госпитализации врачи диагностировали у Разина ожоги 100% тела.

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Житель Калининграда устроил самосожжение напротив МВД

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Теги: самосожжение, Калининград



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