24 Сентября 2020
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Экономика В России
биржа, фондовый рынок (2016) | Фото: delo.ua

ФАС проверяет причины роста биржевых цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба выяснит причину роста биржевых цен на бензин марки АИ-95.

В ведомстве не исключают сговор между участниками рынка. В ФАС отметили, что в случае сговора виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а, возможно, и уголовным законодательством. С этой целью в России ведется проверка действий нефтяных компаний, сообщает ТАСС.

17 июля стоимость АИ-95 резко возросла до исторического максимума. Бензин подорожал на 0,89%, до 57,2 тыс. руб.

Напомним, в апреле цены производителей бензина снизились на 22,4% по сравнению с мартом. В то же время цены на заправках снизились на 0,2%, сообщает Росстат. Удешевление цен производителей бензина отмечено почти во всех субъектах РФ, больше всего в Республике Коми - на 33%. Потребительские цены на автомобильный бензин в апреле в среднем по стране превышали цены производителей в 2,9 раза.

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ФАС проверяет причины роста биржевых цен на бензин

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Теги: ФАС, бензин, топливо



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