24 Сентября 2020
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Общество За рубежом
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Бессимптомные пациенты с COVID-19 могут заболеть повторно

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно, обладают меньшим иммунитетом к коронавирусу.

Как выяснили китайские ученые, они могут подхватить инфекцию повторно. Специалисты подробно изучили анализы 37 бессимптомных пациентов. Всем им диагностировали коронавирус, несмотря на то, что у них не было основных симптомов заболевания.

Как выяснилось, у этих пациентов вирус присутствовал в среднем 19 дней, в то время как у пациентов с симптомами этот показатель составляет две недели. Кроме того, имели значительно меньший уровень антител, сообщает телеканал "360".

Тем временем, вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что девяти человекам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. Вакцинация прошла без происшествий или осложнений. Напомним, сначала испытания проводились на обезьянах и хомяках.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Отмечалось, что первые добровольцы будут вакцинированы 18-19 июня. Как ожидается, испытания продлятся около 1,5 месяцев.

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Бессимптомные пациенты с COVID-19 могут заболеть повторно

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Теги: коронавирус, пневмония



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