Скончался бывший глава Чувашии Игнатьев, подавший в суд на Путина

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщил врио руководителя региона Олег Николаев.

"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал он, сообщает РИА "Новости".

В конце мая Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

В начале года Игнатьев попал в несколько скандальных ситуаций. Сначала он заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового служебного автомобиля в присутствии других сотрудников подразделения, потом резко высказывался в адрес журналистов. В итоге его поведение осудил глава МЧС, из "Единой России" исключили, а через некоторое время отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

В конце мая Игнатьев подал в Верховный суд России на президента Владимира Путина.

Как следует из искового заявления, Игнатьев намеревался оспорить указ главы государства о досрочном прекращении полномочий. Судебное заседание было намечено на 30 июня.