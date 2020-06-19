24 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: Накануне.RU

Ключевая ставка ЦБ впервые в истории опустилась до 4,5%

Банк России впервые за историю существования ключевой ставки (с 2013 года) снизил ее до 4,5%. Впервые с 2015 года шаг снижения составил сразу один процент – обычно снижение было на 0,25% или 0,5%.
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С момента прошлого снижения ставки в апреле 2020 года глава регулятора Эльвира Набиуллина не раз намекала, что в будущем возможно более существенное, чем 0,5% снижение ставки.

Снижение ставки происходит на фоне экономического кризиса. Тем не менее, аналитики считают, что более быстрые, чем ожидалось, замедление инфляции и рост экономической активности могут на данном этапе дать ЦБ повод для решительных действий. Стоит отметить, что таких действий от регулятора многие ждали весной, перед началом режима ограничений, но тогда ЦБ предпочел не спешить.

"В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%", - говорится в пресс-релизе ЦБ, посвященном решению о снижении ставки.

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Ключевая ставка ЦБ впервые в истории опустилась до 4,5%

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Теги: ключевая ставка, цбр, эльвира набиуллина, экономика, инфляция



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