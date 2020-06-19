Скверы и парки столицы Самотлора преображаются для вартовчан

Лето 2020, как уже понятно, выдалось сложным. Россияне не собирают чемоданы в предвкушении выезда на заморские моря, да и внутри страны поездки на отдых пока весьма ограничены. А теплые летние дни все равно хочется использовать для того, чтобы побывать на воздухе, прогуляться хотя бы в родном городе. Особенно это актуально для горожан, уставших от самоизоляции. Получается, что состояние городских парков, скверов, прогулочных зон становится для городских властей одной из первоочередных задач. В Нижневартовске благоустройством городских зон отдыха озаботились, как только погода позволила работать на открытом воздухе. Естественно, с соблюдением всех ограничений, налагаемых пандемией коронавируса.

К строительству некоторых общественных прогулочных зон в столице Самотлора городским властям удалось привлечь местные предприятия. Например, по благоустройству Сквера Матери, который просили облагородить сами вартовчане, мэрия подписала соглашение между властями муниципалитета и руководителями городских предприятий. Договорились о создании зоны отдыха в районе перекрестка улиц Таежной и Мусы Джалиля. Площадь благоустраиваемого участка не маленькая - более 7 тысяч квадратных метра, здесь предстоит уложить плитку и озеленить около 3,8 квадратных метра территории.

В рамках реализации соглашения с муниципалитетом компании АО «ГК «Северавтодор», ООО «ВОРТ», ЗАО «Городское освещение» и ООО Завод «Прессплиткам» берут на себя расходы, связанные с приобретением необходимых материалов и выполнением работ по благоустройству этой территории. Подрядчиком здесь выступают АО «ГК «Северавтодор», ООО «ВОРТ», ООО «Прессплиткам», ЗАО «Городское освещение». На площадке, кстати, уже идут подготовительные работы. Важно, что рабочие намерены сохранить максимальное число уже существующих на территории деревьев. Сейчас здесь трудятся геодезисты, работает экскаватор, который убирает верхний слой земли для будущих дорожек. Работы на площадке начались точно в срок — 10 июня, а завершить все планируют в сентябре этого года.

«Сквер Матери – это рабочее название. Оно было предложено еще два года назад нашими жителями. После окончания строительства мы еще раз обратимся к общественности, возможно, у них появились другие идеи. Уже по итогам общественного обсуждения решится - как будет называться сквер и чем он будет наполнен», - рассказал заместитель главы Нижневартовска, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников. Стоит отметить, что ход обустройства и этой зоны, и благоустройство других парков и скверов города находится на контроле главы города Василия Тихонова. А при выборе конкретных площадок под благоустройство и их очередности в Нижневартовске обязательно учитывают мнение горожан. "Они (будущие территории благоустройства - от редакции) проходят через рейтинговое голосование, в котором принимают участие все совершеннолетние горожане. Сквер Космонавтов победил в 2018 году, в 2019 его должны были построить. Однако дважды прошла закупка, и подрядчик отказался выполнять работы. Муниципальный контракт был расторгнут, строительство сквера перенесено на 2020 год вне конкурса", - рассказал Накануне.RU Иван Силецкий, директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовск». Сейчас цена контракта по Скверу Космонавтов составляет всего 16,764 млн рублей. Из них федеральные средства – 5,557 млн рублей, окружные средства – 8,692 млн рублей и из городской казны - 2,515 млн рублей. Окончание работ запланировано на 30 сентября 2020 года. Проектом здесь предусмотрено возведение скульптурной композиции, установка опор освещения, прокладка сетей наружного освещения, устройство плиточного покрытия вокруг скульптурной композиции и благоустройство сквера. Конечно, обязательное озеленение участка и монтаж системы видеонаблюдения. «Весь комплекс благоустройства нам необходимо выполнить за лето. Это подготовительные работы, озеленение, укладка плитки, установка макета космического аппарата «Союз», который у нас в стране эксплуатировался до 1985 года. Макет будет представлен в реальном виде в соотношении 1:3. Все материалы для будущего сквера заказаны, оплачены. По мере необходимости идет их доставка на объект», - рассказал генеральный директор ООО «МКАИР» Александр Корниенко.

«Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», - отметил директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска»

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов отмечает: «Вартовчанин Сергей Рыжиков стал первым югорским космонавтом. Мы по праву гордимся этим фактом. Я убежден, что это обязательно должно быть запечатлено в истории города. Кроме того, Нижневартовск в разное время посещали еще 7 космонавтов: Береговой, Волынов, Лебедев, Ляхов и другие. Сквер расположится в Прибрежной зоне, на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы».

Заместитель главы города, руководитель департамента строительства Виктор Ситников рассказал Накануне.RU, что в 2020 году в городе разобьют сразу три сквера (Героев Самотлора, Космонавтов и Спортивной славы) и бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Финансирование возведения всех объектов благоустройства идет "вскладчину": федерация, округ и город.

Новый сквер, открытие которого приурочено к 55-летнему юбилею Самотлорского месторождения, получил название "Сквер героев Самотлора". Он будет расположен вблизи площади Нефтяников. Здесь установят памятную звезду, которую губернатор Югры Наталья Комарова в прошлом году вручила легендарному Самотлору за вклад в развитие региона.

Цена контракта по созданию всего благоустроительного комплекса составляет 23,9 млн. рублей, из них: федеральные средства – 7,5 млн. рублей, окружные средства – 11,7 млн. рублей, и местный бюджет – 4,7 млн. рублей.

Строители фирмы-подрядчика ООО «МКАИР» уже ведут тут подготовительные работы. Главный инженер компании "МКАИР", занимающейся строительством скверов Героев Самотлора и Космонавтов, Дамир Хисматуллин в разговоре с Накануне.RU отметил, что на указанных объектах трудностей с возведением нет. Любые вопросы удаётся решить на оперативных совещаниях.

Предполагается, что сквер Героев Самотлора станет одной из главных достопримечательностей города. Благоустроить данную территорию ранее предлагали жители ближайших микрорайонов. Строителям предстоит создать прогулочные зоны, установить скамейки, урны, систему видеонаблюдения, освещение и оборудовать зоны для отдыха и детские площадки. 25 млн рублей. на эти цели выделены компанией «Роснефть» в рамках реализации социального соглашения о сотрудничестве с правительством Югры. Сдать объект, создание которого будет проходить при непосредственном участии представителей АО «Самотлорнефтегаз», планируется до конца лета.

Заместитель главы города, руководитель департамента строительства Виктор Ситников пояснил Накануне.RU, что дизайн-проекты общественных благоустраиваемых территорий разрабатываются проектными организациями на основании заключенных муниципальных контрактов и утверждаются на заседании общественной комиссии администрации города по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". А после утверждения дизайн-проектов, ведется разработка проектной документации. Проект и становится руководством к действию уже для подрядчиков.

При этом, городские власти и общественники практически на всех этапах возведения общественных зон отдыха ведут пристальный контроль. «Заместителям было поручено взять на особый контроль реализацию данных проектов, регулярно проводить встречи с представителями подрядных организаций, выездные мероприятия, чтобы лично убедиться в выполненных работах. Главная задача – сдать все объекты в срок, а может и раньше, но не в ущерб качеству», - подчеркивает глава муниципалитета Василий Тихонов.

Кстати, Василий Тихонов в вопросах благоустройства столицы Самотлора , конечно, не только глава города, но и неравнодушный вартовчанин. Например, инициатива полной реконструкции и благоустройства Сквера Спортивной славы исходила именно от Тихонова.

Спорт вообще в городе в почете. Физической культурой и спортом занимаются более 100 тысяч человек, в учреждениях спорта – около 12 тысяч. В 2018 году на соревнованиях различного уровня спортсменам города удалось завоевать 191 медаль: 15 – на чемпионатах и первенствах мира, 17 – на чемпионатах и первенствах Европы, 159 – на чемпионатах и первенствах России. Лауреатами окружного конкурса «Спортивная элита – 2018» стали 34 спортсмена и тренера города.

На территории возводимого сквера Спортивной славы расположен монумент «Звезды Нижневартовского спорта» - шар со звездами. Открытие монумента «Звезды нижневартовского спорта» состоялось 10 марта 2002 года в рамках празднования 30-летия города. Нижневартовцы в этом начинании оказались первопроходцами - ничего подобного в России нет.

Монумент увековечил имена людей, которые стали гордостью российского спорта. Он выполнен в форме большого золотистого шара и установлен у въезда на стадион «Центральный». Каждое имя - на отдельной звездочке, которые расположены в 3 ряда.

Цена контракта по благоустройству сквера составляет 8,536 млн. рублей, из них: федеральные средства – 16,090 млн. рублей, окружные средства – 25, 166 млн. рублей, местный бюджет – 7,280 млн. рублей.

Сквер Спортивной славы для компании - подрядчика оказался непростым объектом. Замдиректора ООО "Стройтекс", которая возводит сквер Спортивной славы, Александр Мыцы в разговоре с Накануне.RU отметил, что объект "напичкан" подземными инженерными коммуникациями.

"Нам уже запретили строить дорогу к управлению культуры, нужна корректировка объекта. Переносят опоры освещения. Это основная сложность. Уже есть дополнительные расходы на геодезическую основу, изменение архитектурной композиции, геометрии, и они не кончились. Сдача объекта – 15 октября, технология не предполагает строительства в более поздние сроки. Сроки никто не сдвигает. Скорость после подготовительного этапа вырастет", - говорит Александр Мыцы.

Строителям предстоит проложить инженерные сети, установить скамейки, урны, сделать парковку со стороны прилегающих улиц, обеспечить удобный доступ на территорию сквера жителям города из категории маломобильных групп населения, организовать функциональное и архитектурное освещение, поставить стенды «Звезды спортивной славы» - на них продолжат размещать имена прославленных спортсменов Нижневартовска,

Еще один сквер, который уже почти создан в Нижневартовске в 2020 году, как раз своим названием воздает должное тем, кто созидает благоустройство городского пространства - Сквер строителей.

Он расположен на одной из главных улиц города – улице Мира, практически в центральной части города. Общая площадь сквера – 0,83 га. Здесь уже выполнено устройство двух параметрических галерей, параметрического монумента «Город», с интегрированными в него флагштоками, стилизованную сцену с трибуной для выступления на мероприятиях, на которой дополнительно предусматривается установка монументально-декоративной композиции, олицетворяющий строительную деятельность. Кроме того, значительно расширилась открытая площадь сквера, для проведения торжественных мероприятий. В центре площади выполнено устройство солнечных часов диаметром 10 метров. В зимнее время на этом элементе благоустройства предусмотрена возможность установки новогодней ели.

Тротуары предусмотрены двух видов: «транзитные» шириной 2 метра и прогулочные дорожки шириной 3 метра. Дорожки вливаются в основной круг площади, по краям которой расположены скамейки с урнами. Каждая такая дорожка имеет рекреационный карман - зону тихого отдыха с клумбой и параметрическими парковыми диванами. Форма кармана круг, диаметром 9 м. Также, на газонных участках располагаются рекреационные зоны, к которым ведут второстепенные дорожки из плитняка в траве. Площадки отдыха, открытая центральная площадь для мероприятий выполнены с покрытием из тротуарной плитки, разного типа и цвета с бордюром из бортового камня, покрытие второстепенных дорожек – гранитным плитняком (гранодиорит). В рамках проекта выполнена ночная подсветка всей территории современными светильниками и установлена система видеонаблюдения.

Технический директор СК ООО «Версо-Монолит» (компании - подрядчика по работам в сквере Строителей) Эмиль Джаббаров сообщил, что все ключевые мероприятия на объекте выполнены. Осталось еще раз после строительных работ промыть плитку, произвести запуск освещения и можно передавать сквер на содержание в департамент ЖКХ.

Торжественное открытие запланировано на начало августа – ко Дню строителей.

«Ранее нами было принято решение принять сквер в муниципальную собственность. Уверен, что после реконструкции он станет еще одним местом притяжения горожан. Здесь есть достаточно места для отдыха. Необходимо сделать точки Wi-Fi. Без современных элементов невозможно представить такие объекты. Каждая новая зона отдыха в городе должна включать несколько элементов: возможность комфортного времяпровождения жителей всех возрастов, озеленение, видеонаблюдение и точки доступа с выходом в Интернет», - подчеркнул глава города Василий Тихонов.

В сквере Строителей планируют проводить различные мероприятия. Возможное ближайшее – 24 июня, когда в городах по всей стране состоятся Парады Победы по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава города попросил строителей использовать сквер для организации здесь каких-либо памятных мероприятий. А к дню строителя здесь будет открыта своеобразная аллея славы. На специальных стендах разместят портреты Героев-строителей, передовиков строительной отрасли.

Вообще постоянный диалог с неравнодушными вартовчанами - это в столице Самотлора уже традиция. Общественник Михаил Плиско отметил в разговоре с Накануне.RU, что приёмка тех или иных пространств – обычная работа для него и его коллег. При этом все замечания строители устраняют. "Раньше скверы и другие пространства строили по плану, а сейчас варианты ставят на голосование", - отмечает Плиско.

«Проект интересный. Когда планировали обновление этой территории, в первую очередь думали о строителях, важно было то, что им самим хотелось видеть здесь. Необходимо увековечить память наших строителей, потому что город начинался с них. Проект реконструкции выбирали, проходили общественные обсуждения. Важно то, какое решение было принято жителями. Необходимо в первую очередь учитывать мнение работников отрасли, ветеранов строительного дела – людей, которые строили Нижневартовск, поднимали Самотлор», - резюмирует глава города Василий Тихонов.