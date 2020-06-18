Олег Кувшинников назвал обязательные условия развития внутреннего туризма на Вологодчине - качественные дороги и квалифицированный персонал

Губернатор Вологодской области побывал в Кирилловском районе с рабочим визитом. Олег Кувшинников особое внимание уделил состоянию дорог в районе и посетил находящийся в ремонте туристический колледж, передает корреспондент Накануне.RU.

Важнейший на сегодняшний день в муниципалитете объект в дорожной инфраструктуре - это дорога «Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов». В 2019 году был завершен капитальный ремонт подъезда к Кириллову со стороны Вологды и федеральной трассы А-119. В результате дорога, по поводу которой долгие годы нелестно высказывались автолюбители, сейчас является одной из лучших в области.

«Только что проехали от Кириллова в сторону Череповца, дорога убитая! Ежегодно к нашим святыням в Кирилловском и Белозерском районах приезжают сотни тысяч туристов, в том числе со стороны трассы А-114. Поэтому необходимо и эту привести дорогу в нормативное состояние, чтобы автобусы и автомобилисты ездили в комфортных и безопасных условиях», — сказал Олег Кувшинников.

Ремонт трассы «Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов» начали в прошлом году. Тогда подрядчик привёл в порядок 12 километров покрытия. В этом году запланировано сделать больше 13 километров, доделывать дорогу будут уже в следующем году. Кроме того, продолжается и восстановление улично-дорожной сети Кирилловского района. В райцентре за сезон приведут в порядок семь улиц. Глава района Сергей Усов обратился к Олегу Кувшинникову с просьбой оставить сэкономленные средства в городе и направить их на ремонт еще нескольких улиц. Губернатор просьбу поддержал.

Также планируется провести ремонты в селе Ферапонтово, привести в порядок центральную улицу - Слободскую. Глава поселения Андрей Тюляндин обратился к губернатору области с просьбой передать в региональную собственность объезд села Ферапонтово, включающий в себя улицу Кирилловскую и подъезд к Ферапонтову монастырю. Эта дорога соединяет между собой федеральную трассу А-119 «Вологда-Медвежьегорск» и центральную площадь села Ферапонтово. Именно по ней подъезжают автобусы с туристами, которые хотят увидеть одну из главных достопримечательностей области – Ферапонтов монастырь.

Как передает корреспондент Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, основной туристический поток здесь составляет порядка 100 тысяч человек в год.

«Передавайте эту дорогу в региональную собственность, а мы её поставим на ремонт и замкнём кольцом южный и северный обходы. По улицам села, которые наиболее туристически привлекательны, готовьте предложения на следующий Градсовет», — ответил Олег Кувшинников.

Во время визита в Кирилловский район, глава Вологодчины также посетил Вологодский областной колледж культуры и туризма. Пока в здании колледжа продолжается капитальный ремонт. В этом году планируется заменить инженерные сети, отремонтировать мансардный этаж и кровлю. В прошлом году за счёт областного бюджета был создан Виртуальный концертный зал и начат капитальный ремонт здания.

«Это практически новый объект, но в историческом обличии. Реставрация проходит с соблюдением требований, как к объекту культурного наследия. Здесь учатся наши дети - колледж готовит востребованных специалистов в области культуры и туризма, — отметил губернатор. — 15 июня наш Президент поставил задачу Правительству РФ увеличить объем внутреннего туризма, так как трафик туристов за рубеж падает. А здесь мы готовим специалистов, которые великолепно знают историю родного края. Мы ремонтируем дороги. Нам важно сделать так, чтобы люди, которые приезжают к нам - уезжали с восхищением».