23 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
нацпроект, здравоохранение (2020) | Фото: нацпроекты

Хирурги Вологодской областной клинической больницы впервые провели сложнейшую высокотехнологичную операцию в новой ангиографической операционной

Сегодня врачи Вологодской областной клинической больницы выполнили сложную высокотехнологичную операцию по лечению желудочно-кишечного кровотечения, передает корреспондент Накануне.RU. Вологодские рентгенангиохирурги диагностические и лечебные вмешательства провели в новой ангиографической операционной, которая заработала в марте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодчины, специально для нее в рамках национального проекта «Здравоохранение» был приобретен ангиографический комплекс последнего поколения стоимостью более 60 млн. рублей.

Для региона операция уникальна, а такой случай заболевания редко втречается. Как правило, причиной язвенной болезни является бактерия хеликобактер пилори. У пациента областной больницы причиной язвообразования стало сосудистое поражение кишечника с рецидивирующим кровотечением. Это потенциально опасное для жизни заболевание специалисты диагностировали с помощью рентгенангиохирургического оборудования. Операцию провели под местной анестезией.

врачи, операция, хирургия, больница, здравоохранение(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Преимущество операции с использованием высокотехнологичного современного оборудования в том ,что он малотравматичен, а восстановительный период минимальный. Пациент уже через сутки после операции может сам передвигаться. При этом, эффективность данного метода лечения высока, поскольку угроза желудочно-кишечного кровотечения ликвидируется полностью.

Вологодская областная клиническая больница благодаря внедрению новых методик на сегодняшний день применяет весь арсенал современных методов лечения. Применение ангиографии с последующей эмболизацией является эффективной методикой (эффективность 50-95% при разных клинических ситуациях) в лечении кровотечений при язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки, системных заболеваниях, осложняющихся кровотечениями, заболеваниях поджелудочной железы.

В региональном сердечно-сосудистом центре Вологодской областной клинической больницы в течение 1,5-2 лет с высокой клинической эффективностью уже выполняются аналогичные вмешательства при маточных кровотечениях. В планах специалистов РСЦ - расширять спектр применения методик внутрисосудистой эмболизации не только при кровотечениях, но и при доброкачественных и злокачественных новообразованиях органов брюшной полости, почек и малого таза.

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Хирурги Вологодской областной клинической больницы впервые провели сложнейшую высокотехнологичную операцию в новой ангиографической операционной

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Теги: вологодская областная больница, ангиографическая операционная, высокотехнологичная операция, язвенная болезнь



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