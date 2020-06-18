Карпенко не оправдала вложений за попытку реабилитации уволенного из Боткинской Яковлева

Издание «Проект» совместно с петербургской журналисткой Марией Карпенко опубликовало материал о бывшем главвраче Боткинской больницы Алексее Яковлеве. Его уволили за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Но Карпенко через медиа попыталась доказать невиновность врача.

Яковлев занимал должность главврача Боткинской инфекционной больницы с 1994 года. За эти годы медучреждение, вероятно, оставалось без ремонта. Его планировалось сделать 10 лет назад, но к 2020 году больница все еще находится в плачевном состоянии. Вероятно, причина состоит в 1,5 млрд рублей долга, которые Яковлев назвал «не своей проблемой». Пациенты до сих пор содержатся в ужасных условиях, а по палатам бегают мыши и тараканы.

При этом свое увольнение Яковлев объясняет давлением властей. Не обращая внимания на комментарии пациентов и факты, на его защиту встали местные оппозиционеры Максим Резник и Борис Вишневский. Журналисты «Проекта» и Карпенко также критикуют меры властей Петербурга по борьбе с «ковидом» и пытаются представить увольнение Яковлева в ином свете.

Еще в апреле этого года в Telegram-канале «Ротонда», одним из авторов которого является Карпенко, появилась запись об увольнении главного врача Боткинской больницы. Пост сопровождался мнением, что уход Яковлева приведет к «десяткам тысяч заболевших». Но внимания запись не привлекла.

Теперь совместно с Карпенко об этом написали журналисты «Проекта». В попытке отработать тему и снять вину с Яковлева, они выпустили «расследование». Достичь цели им не удалось – публикация не выдерживает логического анализа.

В статье приводятся анонимные показания, комментарии из соцсетей без скриншотов. Достоверность источников сомнительна, а комментарии могла написать и сама Карпенко или сотрудники «Проекта». При написании текста у журналистки не получилось доказать позицию Яковлева как жертвы, и как следствие, отработать деньги, которые она могла получить за публикацию.

Карпенко неоднократно демонстрировала непрофессионализм, в том числе, когда ее уволили из газеты «Коммерсант». Кроме того ранее СМИ сообщали, что девушка и ранее получала деньги за заказные материалы против губернатора Петербурга Александра Беглова.