В Челябинской области первый кандидат подал документы для участия в выборах в ЗСО

Первый кандидат подал документы для участия в выборах депутатов Заксобрания Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Гендиректор ООО "АРГУС ГРУПП М" Виктор Легенчук выдвинулся по 11 избирательному округу. Он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Напомним, выборы депутатов ЗСО пройдут 13 сентября. На выборах будут избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).