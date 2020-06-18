23 Сентября 2020
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владимир бегунов группа чайф (2009) | Фото: Накануне.RU

"Как в сказке, где мальчик кричал: "Волк!" Музыкант Бегунов высказал отношение к "карантину"

Сооснователь и гитарист легендарной рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов прокомментировал трехмесячную эпоху коронавирусного "карантина". Музыкант и композитор в беседе с журналистом Накануне.RU сравнил коронавирусную эпидемию в России со сказкой про волка и мальчика.

"Коронавирус - болезнь серьезная. Лекарств нет. Болезнь не побеждена. Никто не осторожничает. Изначально требования не ужесточали. Теперь нет смысла их ужесточать. Все происходит, как в сказке, где мальчик про волка кричал. Ситуация не в порядке. Происходящее вообще не понимаю. На три месяца просто выпал из жизни", - отметил Владимир Бегунов.

Также уральский мэтр гитары опасается, что карантин продлится до февраля 2021 года.

"Премьер-министр Мишустин говорит, до февраля 2021 года все может продлиться, так что не знаю вообще, как жить нам, музыкантам", - заключил Бегунов.

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"Как в сказке, где мальчик кричал: "Волк!" Музыкант Бегунов высказал отношение к "карантину"

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Теги: Чайф, Владимир Бегунов, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 08.07.2020 08:33 Мск "Зараза существует, она крайне неприятна". Гитарист "Чайфа" Владимир Бегунов подхватил коронавирус

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