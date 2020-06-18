Глава СПЧ Фадеев поддержал Михалкова по вопросу чипизации населения

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова по вопросу чипизации людей. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что слежка за людьми используется все шире, а московская программа развития искусственного интеллекта предусматривает чипизацию. По его словам, тестовые эксперименты по чипизации людей должны были стартовать в Москве 1 июля.

Напомним, в мае в передаче "Бесогон" Михалков заявил, что на Западе вынашивают планы чипизации населения. В частности, эту идею продвигает Билл Гейтс. Тот открестился от таких планов. Генпрокуратура РФ посчитала недостоверной информацию о том, что под видом вакцины от коронавируса людей будут чипировать. При этом сведения, озвученные в передаче Михалкова, остались неопровергнутыми, поскольку он привел некоторые факты и высказал свое мнение в качестве предположения.