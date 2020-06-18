23 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Следственный комитет (2011) | Фото:

При стрельбе в квартире в Москве погибли четыре человека, среди них - ребенок

Тела четырех человек, в том числе ребенка, обнаружены в квартире на улице Приорова в Москве. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в многоквартирном доме.

По данным РИА Новости, стрелявший, предположительно, покончил с собой.

Mash пишет, что стрелок убил свою девушку, ее мать и сына. Стрельба произошла в результате конфликта между парнем и девушкой - какое-то время назад они расстались.

Телеграм-каналы сообщали, что молодой человек приехал к девушке и забаррикадировался в квартире.

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При стрельбе в квартире в Москве погибли четыре человека, среди них - ребенок

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Теги: москва, стрельба, ребенок



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