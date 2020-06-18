"После Путина будет Путин" – Володин высказался о поправках в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки в Конституцию и, в частности, поправку, обнуляющую президентские сроки Путина. Политик не согласен, что поправки принимаются для создания системы на "после Путина". "Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом", - заявил Володин в интервью Газете.Ру.

"Если мы думаем о нашей стране, нам надо взять и объективно сказать: президент Путин эффективно справляется со своими полномочиями, его полномочия очерчены Конституцией — вопросы, связанные с международными отношениями, безопасностью, обороной, он гарант наших прав. И те министры, которые замыкаются на него в правительстве, самые популярные и эффективные", - добавил спикер.