23 Сентября 2020
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Политика В России Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

Коронавирус или антитела к нему обнаружили у 30 депутатов Госдумы

В общей сложности 30 депутатов Госдумы болеют, переболели или являются носителями антител (что может свидетельствовать о бессимптомной болезни) к коронавирусу, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Газете.Ру.

Он также прокомментировал условия, в которых лечатся депутаты: "Когда речь идет о депутатах, очень много наносного. Все эти рассказы, что есть специальные условия. Действительно, депутаты обслуживаются в центральной клинической больнице, но это только в том случае, если депутат находится в Москве. Если приехал в регион и заболел, конечно, он лечится в своем родном регионе. Поэтому есть депутаты, кто лечился в Москве, есть депутаты, которые заболели в регионах, и они лечились в региональных больницах. Все так же, как и наши граждане".

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Коронавирус или антитела к нему обнаружили у 30 депутатов Госдумы

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Теги: госдума, коронавирус, вячеслав володин, депутаты



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