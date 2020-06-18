Коронавирус или антитела к нему обнаружили у 30 депутатов Госдумы

В общей сложности 30 депутатов Госдумы болеют, переболели или являются носителями антител (что может свидетельствовать о бессимптомной болезни) к коронавирусу, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Газете.Ру.

Он также прокомментировал условия, в которых лечатся депутаты: "Когда речь идет о депутатах, очень много наносного. Все эти рассказы, что есть специальные условия. Действительно, депутаты обслуживаются в центральной клинической больнице, но это только в том случае, если депутат находится в Москве. Если приехал в регион и заболел, конечно, он лечится в своем родном регионе. Поэтому есть депутаты, кто лечился в Москве, есть депутаты, которые заболели в регионах, и они лечились в региональных больницах. Все так же, как и наши граждане".