Мусоропроводы могут законсервировать за счёт жильцов

Ряд организаций обратились в Минстрой РФ с просьбой ликвидировать мусоропроводы в многоквартирных домах.

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Как передаёт Infox, c инициативой выступили Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества, поскольку наличие мусоропроводов мешает раздельному сбору мусора. Также общественники отмечают дурной запах, возможности возгораний, а также появление в мусоре грызунов и насекомых.

Новые дома предлагается проектировать без мусоропроводов, а там, где они есть, их предлагается заварить. Однако плату за консервацию планируется возложить на жильцов.