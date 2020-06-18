23 Сентября 2020
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Общество В России
мусоропровод (2018) | Фото: dskstroycity.ru

Мусоропроводы могут законсервировать за счёт жильцов

Ряд организаций обратились в Минстрой РФ с просьбой ликвидировать мусоропроводы в многоквартирных домах.
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Как передаёт Infox, c инициативой выступили Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества, поскольку наличие мусоропроводов мешает раздельному сбору мусора. Также общественники отмечают дурной запах, возможности возгораний, а также появление в мусоре грызунов и насекомых.

Новые дома предлагается проектировать без мусоропроводов, а там, где они есть, их предлагается заварить. Однако плату за консервацию планируется возложить на жильцов.

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Мусоропроводы могут законсервировать за счёт жильцов

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Теги: Мусоропроводы, Минстрой, дома



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