23 Сентября 2020
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Сямозеро, дети, трагедия (2016) | Фото: newstes.ru

Отменен оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Суд отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей в оздоровительном лагере на Сямозере в Карелии.

Как сообщает пресс-служба Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Петербурге, дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Заместитель генпрокурора РФ просил суд отменить приговор бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину в части оправдания по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Вместе с тем кассационную жалобу осужденной экс-директора лагеря Елены Решетовой суд оставил без удовлетворения. Напомним, женщину приговорили к 9,5 годам колонии.

18 июня 2016 года в результате шторма два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми в сопровождении Валерия Круподерщикова, перевернулись, в результате 14 детей утонули.

Расследование трагедии на Сямозере было завершено в мае 2017 года.Слушания по уголовному делу начались в апреле 2018 года. Перед судом предстали шесть человек. Бывший директор лагеря Елена Решетова и ее экс-заместитель Вадим Виноградов, а также бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков обвинялись по статьям "оставление в опасности" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Обвинение в оказании небезопасных услуг было также предъявлено экс-инструктору лагеря "Сямозеро" Павлу Ильину. Экс-руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его бывший заместитель Людмила Котович обвинялись по статье "халатность".

Виноградов, как и Решетова, получил 9,5 лет колонии общего режима. Круподерщиков был оправдан по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил его из-за истечения срока давности.

Котович, Ильин и Коваленко были оправданы в связи с отсутствием состава преступления.

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Отменен оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

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Теги: сямозеро, приговор, карелия



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