Южноуральские депутаты рассмотрели программу "Развитие лесного хозяйство": количество незаконных рубок снизилось

Благодаря пресечению и предотвращению нарушений лесного законодательства, на землях лесного фонда Челябинской области количество незаконных рубок за 5 месяцев 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизилось на 27%. С начала 2020 года взыскано ущерба, причинённого нарушителями лесного законодательства, на сумму 2,2 млн руб. Информация об этом была озвучена на заседании комитета Законодательного собрания региона по аграрной политике - депутаты рассматривали выполнение государственной программы "Развитие лесного хозяйства Челябинской области".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облпарламента, плановый объем финансирования мероприятий программы в 2020 году составляет более 952 млн руб. На 1 июня расходы на реализацию мероприятий программы составили более 135 млн руб., или 21% процент от планового показателя. Средства были направлены на сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, незаконных рубок и вредных организмов, повышение эффективности воспроизводства лесов и управления лесами, повышение продуктивности и качества лесов.

На 1 июня 2020 года было дополнено 1 472 га лесных культур, посажен лес на площади 1 953 га, заготовлено 222 кг хвойных семян лесных растений, проведено устройство.

1911 км противопожарных барьеров и минерализованных полос, осуществлен уход на 2 655 км полос. Сплошные санитарные рубки прошли на площади 10 га, выборочные санитарные рубки - на площади 13 га.

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда составила 65% .

На 29 мая было ликвидировано 225 лесных пожаров на площади 1 983 га. Все пожары были потушены в течение первых суток с момента обнаружения.

В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" на средства субвенций из федерального бюджета было заключено пять контрактов на поставку 49 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования. Поставлена 21 единица техники.