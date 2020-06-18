23 Сентября 2020
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ЖК Бажовский, пистолет (2018) | Фото: СКР Свердловской области

На севере Москвы неизвестный устроил стрельбу в квартире

В многоквартирном доме на улице Приорова в Москве произошла стрельба днем в четверг, 18 июня. Сообщается, что стреляет неизвестный мужчина.

"К женщине с детьми приехал мужчина, закрылся в квартире и открыл внутри стрельбу. Шум услышали соседи и вызвали экстренные службы. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Полиция пытается проникнуть в квартиру", - пишет telegram-канал "112".

Mash сообщает, что, по предварительным данным, ранена женщина в голову и шею. На место едет скорая и полиция. Также сообщается, что нападавший забаррикадировался в квартире.

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На севере Москвы неизвестный устроил стрельбу в квартире

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Теги: стрельба на севере москвы, улица приорова, неизвестный



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Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2020 16:15 Мск При стрельбе в квартире в Москве погибли четыре человека, среди них - ребенок

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