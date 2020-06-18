На севере Москвы неизвестный устроил стрельбу в квартире

В многоквартирном доме на улице Приорова в Москве произошла стрельба днем в четверг, 18 июня. Сообщается, что стреляет неизвестный мужчина.

"К женщине с детьми приехал мужчина, закрылся в квартире и открыл внутри стрельбу. Шум услышали соседи и вызвали экстренные службы. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Полиция пытается проникнуть в квартиру", - пишет telegram-канал "112".

Mash сообщает, что, по предварительным данным, ранена женщина в голову и шею. На место едет скорая и полиция. Также сообщается, что нападавший забаррикадировался в квартире.