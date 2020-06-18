В Екатеринбурге "соцработники" в масках похитили у пенсионеров 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге неизвестные похитили у пенсионеров 300 тысяч рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, преступление было совершено днем 17 июня в квартире дома по улице Куйбышева: к пожилой паре пришли две незнакомые женщины, которые представились соцработниками. С порога они заявили, что супругам положены подарки и действительно показали некий пакет. Пока пожилой мужчина разговаривал с одной из них, а его жена находилась в другой комнате, вторую никто не контролировал.

В процессе выяснилось, что визитеры якобы ошиблись квартирой, после чего поспешили удалиться. Внутри они находились не более 15 минут.

Вечером к старикам приехала дочь, чтобы купить родителям продукты, но на привычном месте в шкафу денег не оказалось. Исчезли и так называемые "похоронные", которые откладывали с каждой пенсии. Узнав, что в доме были чужие, родственница немедленно пошла в полицию.

Позже пенсионеры так и не смогли вспомнить, заходила ли вторая женщина в комнату, где хранились деньги, или нет. Из примет старики запомнили лишь рост одной из них – около 170 см и короткие волосы. Обе были в медицинских масках и перчатках.

Как отметили в полиции, о фактах хищения у пожилых супруги неоднократно слышали от своей дочери, но все равно впустили в дом посторонних. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Злоумышленниц ищут.