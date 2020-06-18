В Нижневартовске появится "Сад 90-летия Югры"

В столице Самотлора определяют новые территории для озеленения. Во время рабочей поездки мэр Василий Тихонов оценил качество работ по озеленению города, проведенных в прошлом году, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В 2019 г. на улицах города стало на 11 тыс. деревьев и кустарников больше. Акции по озеленению проходили как вдоль улично-дорожной сети, так и внутри микрорайонов. В частности, вблизи дома №93 по улице Мира появился Калиновый сад.

"Деревья здесь прижились. Место получилось достаточно уютное. Теперь ухаживать за насаждениями будут сотрудники муниципального "Управления лесопаркового хозяйства", - сообщил заместитель главы города Николай Лукаш.

Инициатива создать Калиновый сад принадлежала местному бизнес-сообществу. Ранее предприниматели общими усилиями создали Сиреневую аллею. Она расположена вблизи спорткомплекса "Юбилейный". В прошлом году здесь к 60 кустам сирени высадили ещё 30.

"Признателен нашим предпринимателям, которые в очередной раз доказали свою социальную ответственность. Несколько лет назад они объединились и запустили акцию "Сады предпринимателей". Результат сегодня может увидеть каждый житель города. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству и будем оказывать всяческую поддержку", - отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

По словам одного из инициаторов проведения акции, предпринимателя Гули Матковой, останавливаться на достигнутом представители бизнеса не намерены. Сейчас обсуждают планы по созданию сквера, посвященного 90-летию Югры. Он будет расположен вблизи реки Обь, в районе архитектурной композиции "Добрый ангел мира".

"Сотрудники городского управления по природопользованию и экологии помогли нам в создании дизайн-проекта. Сейчас мы собираем денежные средства на приобретение деревьев из тюменского питомника. Планируем приобрести кусты спиреи, сирени, а также деревья, которые хорошо приживаются в наших условиях. Несмотря на то, что представители малого и среднего бизнеса в условиях пандемии переживают нелёгкие времена, тем не менее, отказываться от этой идеи никто не намерен", - рассказала Гуля Маткова.

В акциях по созданию зеленых зон примут участие и представители бухгалтерского сообщества города. На пересечении улиц Мира и Дружбы народов они намерены создать сквер Бухгалтера. По задумке, он будет выполнен в форме кошелька. Сейчас инициаторы разрабатывают соответствующий проект.

А вот сквер Спортивной славы будут озеленять нижневартовские спортсмены. Экологическое мероприятие планируется провести после завершения благоустройства территории. На месте уже идут строительные работы.

"Представители общественной организации "Спорт без границ" уже рассматривают возможность привлечения спонсоров и других источников для приобретения посадочного материала. Планируем, что после завершения строительных работ на данной территории наши именитые спортсмены, ветераны отрасли высадят кусты ивы, яблони сибирской, жимолости и другие", - рассказала замглавы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Всего в этом году планируется в общей сложности высадить 10,9 тыс. деревьев и кустарников, из них 1,1 тыс. уже посажено весной, 9,8 тыс. будет высажено осенью.