От главы Челябинска потребовали решить вопрос с теплосетями в Шаголе

Прокурор потребовал от главы Челябинска Натальи Котовой решить в кратчайшие сроки вопрос по включению в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры поселка Шагол, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в феврале текущего года депутаты Челябинской гордумы приняли решение о передаче в муниципальную собственность трех участков земли в поселке Шагол, на которых располагается детсад, школа и городская поликлиника, а также объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе, коммунальных сетей от Министерства обороны РФ. Это решение было направлено в Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций и ФГКУ "Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений" Минобороны РФ с целью дальнейшего оформления документов по передаче имущества.

Однако других мер по приемке в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры город не принял. Объекты не включены в план ремонтов, а проверка их готовности к отопительному сезону не запланирована.

При этом в поселке регулярно происходят аварийные отключения подачи коммунальных ресурсов на длительные сроки. Это говорит о ненадлежащем содержании сетей. Все это создает угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает их права и законные интересы.

В связи с этим прокурор внес в адрес главы Челябинска представление с требованием решить в кратчайшие сроки вопрос по включению в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры военного городка, а также принять неотложные меры по подготовке сетей к отопительному периоду.