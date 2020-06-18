В Уссурийске арестовали вымышленного депутата Наливкина

В Уссурийске суд на пять суток арестовал актера, играющего депутата Виталия Наливкина в YouTube-проекте BARAKuda – пародийном шоу, в котором представлен собирательный образ регионального народного избранника. Об аресте сообщил автор проекта Андрей Клочков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку по факту размещенного в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции якобы находят коробки с банкнотами. По сюжету постановочного ролика, силовики задерживают псевдополицейского, у которого дома находят многочисленные коробки с 5-тысячными купюрами. В МВД заявили, что такой сотрудник у них не служит, а "режиссер выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел", передает "Подъем".