Моор рассказал о жизни региона в коронавирусных условиях

Глава Тюменской области Александр Моор в программе "Час с губернатором" на ВГТРК "Регион-Тюмень" рассказал, когда для жителей области завершится самоизоляция, как повлиял "карантин" на промышленность и социальную сферу, чем правительство помогает людям, потерявшим работу

По словам губернатора, пока нельзя назвать точную дату выхода из ограничений, обусловленных заболеваемостью коронавирусом, однако можно говорить о ряде послаблений. "Это серьезный вопрос. Коронавирусная инфекция внесена в перечень особо опасных заболеваний. Решения о снятии каких-либо ограничений мы будем принимать только совместно с главным санитарным врачом Тюменской области", – подчеркнул Александр Моор.

При этом он отметил, что ситуация в субъекте по сравнению с другими регионами достаточно спокойная, цифры заболеваемости относительно не высоки, что позволяет слегка ослабить изоляцию. "Все эти факторы позволяют нам в диалоге с Роспотребнадзором обсуждать снятие некоторых ограничений. И ближайшие дни будут ключевыми", – заявил губернатор.

Губернатор рассказал, как пандемия повлияла и продолжает влиять на ведущие отрасли региона. Он напомнил, что в Тюменской области в одной из первых в стране после небольшого двухнедельного перерыва заработали промышленные и перерабатывающие предприятия, строительная отрасль.

Благодаря хорошим темпам строительства социальных объектов, многие из которых шли с опережением сроков, вынужденный двухнедельный простой не скажется на сроках ввода. В 2020 году на территории Тюмени и Тюменского района откроются три детских сада и три школы.

Отдельно губернатор остановился на теме безработицы и проводимых мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда.

По его мнению, меры, принятые президентом по поддержке экономики и граждан, были своевременными и верными. "Люди поверили президенту и оценили, что эти меры поддержки действенны. Государство стало сервисным партнером в решении этой задачи", – сказал Александр Моор.

В Тюменской области около 32 тысяч зарегистрированных безработных, это 4,4% по методологии Международной организации труда.

"Задача региональных и муниципальных властей — трудоустроить людей, создать временные и постоянные рабочие места, условия для профессиональной переподготовки", – подчеркнул глава региона.

Рассуждая о пандемии коронавируса, сегодняшней реальности, в которой оказались многие государства, и тех уроках, которые будут извлечены, Александр Моор заявил: "Время покажет, насколько мы будем готовы к возможному повторению подобной или похожей ситуации. Такие испытания для всего человечества происходят нечасто. Это большой урок и возможность всем нам стать сильнее".