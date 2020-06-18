23 Сентября 2020
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Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Южного Урала одобрили повышение предельного размера помощи по соцконтракту до 80 тысяч рублей

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике поддержали законопроект, согласно которому предельный размер оказания помощи по социальному контракту будет увеличен до 80 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламенте, документ призван заменить действующий областной закон в целях приведения законодательства Челябинской в соответствие с федеральным законодательством.

На Южном Урале государственная социальная помощь на основании соцконтракта предоставляется с 2014 года малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам не чаще одного раза в пять лет в размере не более 30 тыс. руб. Распределение средств в настоящее время регулируется законом "О государственной социальной помощи на основании социального контракта в Челябинской области".

"Эта мера поддержки востребована среди южноуральцев. За шесть лет было заключено 406 социальных контрактов с малоимущими семьями и 83 контракта с одиноко проживающими гражданами", – отметил председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев.

Александр Журавлев, депутат заксобрания Челябинской области(2020)|Фото: zs74.ru

Новым законопроектом предлагается определить категории получателей и размеры государственной социальной помощи, виды и срок оказания помощи, ее предельный размер, который будет повышен с 30 до 80 тыс. руб., а также основания для отказа в назначении и прекращения предоставления такой помощи.

Профильный комитет рекомендовал Законодательному собранию Челябинской области принять предложенный проект закона в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.

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Депутаты Южного Урала одобрили повышение предельного размера помощи по соцконтракту до 80 тысяч рублей

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Теги: социальный контракт, Александр Журавлев



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