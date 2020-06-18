23 Сентября 2020
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram

Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram.
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"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроект о разблокировке Telegram. Этот факт положительно оценил создатель мессенджера Павел Дуров, он заявил о возможности противостоять экстремизму и радикализму без ущемления прав пользователей.

"Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков", - сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, еженедельно из сети российские и иностранные интернет-компании удаляют порядка 2,5 тыс. материалов с пропагандой суицидального поведения, порядка 1,3 тыс. материалов экстремистского и террористического характера, 800 материалов с пропагандой употребления наркотиков и указанием мест их приобретения, около 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данным Дурова, Telegram используют 30 миллионов россиян.

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Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: роскомнадзор, телеграм, telegram, разблокировка, мессенджер



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