Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram

Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроект о разблокировке Telegram. Этот факт положительно оценил создатель мессенджера Павел Дуров, он заявил о возможности противостоять экстремизму и радикализму без ущемления прав пользователей.

"Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков", - сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, еженедельно из сети российские и иностранные интернет-компании удаляют порядка 2,5 тыс. материалов с пропагандой суицидального поведения, порядка 1,3 тыс. материалов экстремистского и террористического характера, 800 материалов с пропагандой употребления наркотиков и указанием мест их приобретения, около 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данным Дурова, Telegram используют 30 миллионов россиян.