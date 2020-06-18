Патрушев выступил против новых "универсальных" ценностей Запада

Новые "универсальные" ценности, пропагандируемые Западом, противоречат традиционным духовным основам стран мира и подрывают глобальную безопасность. Об этом написал статью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Статья "Нужны ли России "универсальные" ценности?" в "Российской газете" приурочена к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. По мнению Патрушева, они направлены "на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания" и в целом укрепление суверенитета России.

Однако традиционные для России представления необходимо отстаивать перед лицом агрессивного продвижения новых "универсальных ценностей" неолиберального толка, за которыми стоит попытка подрыва суверенитета стран и доминирования в мире, подчеркивает Патрушев.

"На Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец, мужчина и женщина. Эти нормы противоречат самой фундаментальной сути христианства, ислама, иудаизма и других религий и являются для них просто враждебными. В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, абсолютизирует свободу любого самовыражения", - пишет секретарь Совбеза РФ.

Любые попытки подогнать российские ценности под "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, уверен Патрушев.

Навязывание на Западе новых "ценностей" идет параллельно с уничтожением среднего класса, "который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей". Этот процесс был запущен после распада СССР, поскольку западным элитам больше нет нужды идти на уступки своему населению перед лицом "советской угрозы".

"Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими. Следует говорить о возникновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счете, на уничтожение... культурного и политического суверенитета стран и народов. Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия. Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором - либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными", - указывает Патрушев.

Запад стремится внедрить в сознание людей новые догмы, провоцируя внутренние конфликты. Россия же предлагает миру возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности.

Секретарь Совбеза РФ уверен, что число сторонников суверенитета в мире будет только расти.