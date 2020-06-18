Патрушев выступил против новых "универсальных" ценностей Запада

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    вечерние комбинезоны женские здесь

Политика В России
патрушев николай платонович секретарь совета безопасности рф (2018) | Фото: Накануне.ru

Патрушев выступил против новых "универсальных" ценностей Запада

Новые "универсальные" ценности, пропагандируемые Западом, противоречат традиционным духовным основам стран мира и подрывают глобальную безопасность. Об этом написал статью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Читайте также:

Статья "Нужны ли России "универсальные" ценности?" в "Российской газете" приурочена к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. По мнению Патрушева, они направлены "на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания" и в целом укрепление суверенитета России.

Однако традиционные для России представления необходимо отстаивать перед лицом агрессивного продвижения новых "универсальных ценностей" неолиберального толка, за которыми стоит попытка подрыва суверенитета стран и доминирования в мире, подчеркивает Патрушев.

"На Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец, мужчина и женщина. Эти нормы противоречат самой фундаментальной сути христианства, ислама, иудаизма и других религий и являются для них просто враждебными. В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, абсолютизирует свободу любого самовыражения", - пишет секретарь Совбеза РФ.

Любые попытки подогнать российские ценности под "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, уверен Патрушев.

Навязывание на Западе новых "ценностей" идет параллельно с уничтожением среднего класса, "который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей". Этот процесс был запущен после распада СССР, поскольку западным элитам больше нет нужды идти на уступки своему населению перед лицом "советской угрозы".

"Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими. Следует говорить о возникновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счете, на уничтожение... культурного и политического суверенитета стран и народов. Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия. Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором - либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными", - указывает Патрушев.

Запад стремится внедрить в сознание людей новые догмы, провоцируя внутренние конфликты. Россия же предлагает миру возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности.

Секретарь Совбеза РФ уверен, что число сторонников суверенитета в мире будет только расти.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Патрушев выступил против новых "универсальных" ценностей Запада

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Патрушев, суверенитет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети