"Дела о картельных сговорах не должны тухнуть по дороге, надо доводить до суда" - Путин

До трети исполнителей по нацпроектам попадают в категорию сомнительных, это данные Росфинмониторинга, которые сегодня на встрече с Владимиром Путиным привел директор федеральной службы Юрий Чиханчин. По его словам, под такое определение попадают фирмы с одним-двумя сотрудниками, значительным количеством подозрительных операций, а также недавно созданные компании, которые через шесть месяцев существования уже получают миллиардные контракты.

По словам Чиханчина, больше всего вопросов к компаниям из ЮФО и ДФО. По субъектам больше всего рисков служба видит в исполнителях из Пензенской области, Ставрополья и Хабаровского края. В таких проблемных регионах Росифнмониторинг совместно с ФСБ и прокуратурой предлагает непосредственно губернаторам брать подозрительных подрядчиков на контроль.

Вместе с ФАС и ФСБ служба выявила картельные сговоры по нацпроектам на 800 млн руб., контракты, заключенные с нарушениями, были расторгнуты, возбуждено порядка 50 уголовных дел. "Дела о картельных сговорах не должных тухнуть по дороге, их надо доводить до суда", - потребовал Путин.

Директор Росфинмониторинга, в свою очередь, предложил "окрашивать" бюджетные средства, чтобы банки видели их. Аналогичная мера применяется по гособоронзаказу и приносит свои плоды, сообщил Чиханчин.

Кстати, по гособоронзаказу число сомнительных операций значительно сократилось, по ряду направлений – в три раза, практически не стало фирм-однодневок. Также помогло назначение головным банком ГОЗ Промсвязьбанка – 58% исполнителей уже работают с ним. "В то же время удалось зачистить банковский сектор. Если полтора года назад мы говорили о нескольких десятках теневых площадок, то теперь их всего около десятка, мы их видим и продолжаем ликвидировать. Недобросовестные бизнесмены уходят на иностранные площадки", - рассказал директор службы.