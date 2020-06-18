Путин рассказал, что внуки дозваниваются ему в Кремль

Президент России Владимир Путин, который предпочитает нечасто говорить о членах своей семьи, рассказал о звонках внуков в Кремль.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, могут ли внуки дозвониться главе государства прямо в его рабочий кабинет, Путин ответил: "Дозвониться могут. Они дозваниваются".

В 2017 году Путин в ходе прямой линии сообщил, что у него недавно родился второй внук, и попросил с понимаем отнестись к его желанию "не идентифицировать" их.

Отвечая на вопрос о своих внуках, президент указал, что кто-то "уже в детский сад ходит". "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми. Для этого им нужно обычное рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сказать возраст, имя, они сразу будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", - заявил президент.