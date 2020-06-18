Более 30 тысяч южноуральских семей получили продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК

Благотворительный фонд Русской медной компании продолжает акцию по поддержке челябинцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Промежуточные итоги продолжающейся акции таковы. За два месяца продуктовые наборы от фонда разошлись по более, чем 30 тысячам семей. Передают коробки с продуктовыми наборами волонтеры. Адресат - многодетные семьи и южноуральцы, потерявшие источник дохода в это сложное время.





Наборы весомые во всех смыслах, в составе набора - 14 наименований общим весом 8 килограммов. В наборе есть бакалея, консервы и кондитерские изделия преимущественно местных производителей.

Как сообщили Накануне.RU в РМК, гуманитарную помощь распространяют добровольцы из числа сотрудников предприятий РМК и местных жителей. Начиная с 24 апреля волонтеры объездили почти весь Южный Урал. Они побывали в Челябинске, Коркино, Вишневогорске, Верхнеуральске, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Томинском, Варне, Карталах, Межозерном, Агаповке, Еткуле, Аргаяше, Октябрьском, Нагайбакском и Каслинском районах.





Сортировочный пункт продуктовой помощи располагается в Челябинске. Как сообщало Накануне.RU, 2 июня этот пункт, где волонтеры еженедельно формируют около 5 тысяч наборов, посетили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер.

Гости были впечатлены увиденным и особо подчеркнули важность проекта Благотворительного фонда в сложный период распространения коронавирусной инфекции, поблагодарив организаторов акции и волонтеров за помощь населению.

Благотворительный фонд РМК представлен в интернете сразу на нескольких площадках: сайт Благотворительного фонда, группа ВКонтакте, площадка фонда в Инстаграм и страница в Фейсбук.