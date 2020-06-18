23 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
рмк, благотворительный фонд, продовольственные наборы (2020) | Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Более 30 тысяч южноуральских семей получили продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК

Благотворительный фонд Русской медной компании продолжает акцию по поддержке челябинцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Промежуточные итоги продолжающейся акции таковы. За два месяца продуктовые наборы от фонда разошлись по более, чем 30 тысячам семей. Передают коробки с продуктовыми наборами волонтеры. Адресат - многодетные семьи и южноуральцы, потерявшие источник дохода в это сложное время.

рмк, благотворительный фонд, продовольственные наборы(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК



Наборы весомые во всех смыслах, в составе набора - 14 наименований общим весом 8 килограммов. В наборе есть бакалея, консервы и кондитерские изделия преимущественно местных производителей.

рмк, благотворительный фонд, продовольственные наборы(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Как сообщили Накануне.RU в РМК, гуманитарную помощь распространяют добровольцы из числа сотрудников предприятий РМК и местных жителей. Начиная с 24 апреля волонтеры объездили почти весь Южный Урал. Они побывали в Челябинске, Коркино, Вишневогорске, Верхнеуральске, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Томинском, Варне, Карталах, Межозерном, Агаповке, Еткуле, Аргаяше, Октябрьском, Нагайбакском и Каслинском районах.

рмк, благотворительный фонд, продовольственные наборы(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК



Сортировочный пункт продуктовой помощи располагается в Челябинске. Как сообщало Накануне.RU, 2 июня этот пункт, где волонтеры еженедельно формируют около 5 тысяч наборов, посетили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер.

Гости были впечатлены увиденным и особо подчеркнули важность проекта Благотворительного фонда в сложный период распространения коронавирусной инфекции, поблагодарив организаторов акции и волонтеров за помощь населению.

Благотворительный фонд РМК представлен в интернете сразу на нескольких площадках: сайт Благотворительного фонда, группа ВКонтакте, площадка фонда в Инстаграм и страница в Фейсбук.

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Более 30 тысяч южноуральских семей получили продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК

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Теги: рмк, нуждающиеся, продовольственные наборы, волонтеры, благотворительный фонд рмк



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