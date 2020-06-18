"Сказали одно - сделали другое". Итоги публичных слушаний по изменению генплана Сургута оспорят в суде

В Сургуте активист Альберт Леонов обратился с иском к администрации. Он оспаривает заключение, выпущенное по итогам обсуждения на публичных слушаниях изменений генерального плана города. В мэрии отмечают, что не в курсе поданного документа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Публичные слушания, о которых идёт речь в иске Леонова, состоялись 17 октября 2019 г., заключение по ним оформлено 26 мая 2020 г. и опубликовано 1 июня в соответствующем разделе на сайте администрации. По словам истца, оформленный по итогам слушаний документ имеет неточности. Например, на карте Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) территорию совхоза "Северное" предлагается обозначить как "зона многоэтажной застройки". На слушаниях такое предложение обозначено как "нецелесообразное". В заключении земля обозначена как "производственная зона сельскохозяйственного предприятия". Отметим, в опубликованном на сайте мэрии заключении говорится, что изменение статуса участка отклонено, "потому что перевод участка в многоэтажное жильё не предполагает размещение в шаговой доступности необходимых объектов социального обслуживания".

"На слушаниях, прошедших в октябре 2019 г., рассмотрели вопрос корректировки городских лесов на территории ТСН "Рассвет". Данные участки предоставлены гражданам для в садово-огородническом назначении. Но они уже выделены и находятся, по сути, на территории функциональной зоны городских лесов. Это делает невозможным использовать их по назначению. Администрация города сообщила, что интересы граждан учтены. Но на карте территория "Рассвета" скорректирована. В проекте решения территория опять изменила конфигурацию, которая не соответствует принятому решению. Вот один из примеров, когда говорим одно, а в реальности – совсем другое", - рассказал Накануне.RU Леонов.

Он добавил, что в иске требует от мэрии признать заключения о результатах публичных слушаний "О внесении изменений в генеральный план Сургута" от 26 мая принятыми с нарушениями. Ещё одно требование – обязать мэрию устранить допущенные нарушения путём проведения повторных публичных слушаний.

Консультант главы города Виталий Щербаков рассказал Накануне.RU, что генплан доработан на заседаниях рабочей группы и после этого принят.

"Во время доработки генерального плана была создана рабочая группа, куда вошли, в частности, депутаты. Документ на выходе одобрен как депутатами, так и администрацией. В мэрию информация об иске не поступала", - сказал Щербаков.

Отметим, в феврале 2020 г. администрация Сургута сообщила о том, что изменения в генеральный план "будут обсуждаться коллегиально".

"18 февраля на депутатских слушаниях принято решение о создании соответствующей рабочей группы, которая приступит к изучению и внесению изменений в документ с 19 февраля. В состав группы войдут как сотрудники мэрии, так и депутаты. Градостроительный документ позволит привлечь инвестиции на общую сумму в 55 млрд руб.", - уточнили в мэрии.

В начале марта решением главы города Вадима Шувалова создана рабочая группа. Её возглавил заместитель руководителя Сургута Владимир Шмидт. Также в неё вошли, в частности, директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии – главный архитектор Сергей Солод, начальник отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства Иван Власов, несколько депутатов, например, Евгений Барсов. После трансформаций новую редакцию генплана утвердили.

Пока иск, по словам Леонова, к производству не принят. В базе Сургутского городского суда он также не отображается.