Песков: Повышение НДФЛ для обеспеченных россиян обсуждается на экспертном уровне

В Кремле заявили, что предложения по повышению налогообложения доходов состоятельных россиян поступают, но никаких решений пока не принималось.

Ранее Forbes сообщил, что к данному вопросу якобы было решено вернуться из-за роста "запроса на социальную справедливость". Источник издания рассказал, что рассматривается более десяти разных вариантов, среди которых - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных россиян.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития. Предложение о повышении НДФЛ высказывалось в рамках обмена мнениями с экспертами.

"Пока никаких решений не принималось. Если они будут приняты, мы вас проинформируем", - сказал Песков. Он добавил, что в нынешней ситуации "решения принимаются и реализуются очень быстро", передает "МК".

Напомним, в правительстве ранее заявляли, что введение повышенной ставки налога на доходы физлиц для людей с высокими доходами в правительстве РФ не обсуждается.