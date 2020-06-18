Росздравнадзор пошел на попятную по поводу числа погибших от COVID-19 медиков

Росздравнадзор опроверг слова своей главы Аллы Самойловой, которая несколько часов назад на онлайн-конференции заявила, что в России от коронавируса скончались 489 медиков. "Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети Интернет", — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Примечательно, что в сети фигурирует другая цифра – 444, ее ранее озвучивали авторы так называемого "Списка памяти", который ведут сами медики.

В конце мая в Кремле заявляли, что считают недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, это не так", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что в РФ уровень смертности среди медиков от коронавируса якобы выше, чем в других странах.