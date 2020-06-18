23 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге хакер со стажем получил 2,5 года колонии, но сбежал с приговора

Суд в Екатеринбурге вынес приговор хакеру со стажем. На оглашение приговора он не пришел.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина имел навыки работы с электронно-вычислительной техникой и получил высшее образование по специальности "прикладная информатика". В 2017-2019 годах он, используя специальную компьютерную программу, получил незаконный доступ к удаленному управлению программным обеспечением платежных терминалов, стоящих в торговых центрах и переходах метро.

Впоследствии ему удалось получить доступ к системам терминалов и управлению ими. Также злоумышленнику стали доступны персональные данные клиентов.

Как отметили в ведомстве, хакер и ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации. По данному делу он сначала полностью признал вину, но затем стал признавать ее лишь частично.

Сегодня, 18 июня, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил компьютерщику 2,5 года в колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Однако на оглашение приговора тот не явился.

Суд объявил уральца в федеральный розыск.

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В Екатеринбурге хакер со стажем получил 2,5 года колонии, но сбежал с приговора

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Теги: хакер, приговор, Екатеринбург



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