Челябинская область выпустит облигации на 7 млрд рублей

Генеральным агентом по размещению ценных бумаг Челябинской области по результатам процедуры отбора признано АО "Сбербанк КИБ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минфина.

Теперь генеральный агент должен организовать выпуск ценных бумаг и вывести их на рынок. Если для ценных бумаг не найдется инвестор, "Сбербанк КИБ" обязан в течение пяти рабочих дней самостоятельно выкупить облигации.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын считает, что в текущих условиях облигации окажутся выгодным и удобным форматом заимствования.

"Мы не прибегали к такому инструменту как раз потому, что ранее облигационные займы очень дорого обходились регионам. Сейчас ключевая ставка Центробанка на уровне 5,5%, ожидается ее дальнейшее снижение, поэтому и стоимость привлекаемых средств будет достаточно низкой", - подчеркнул он.

Регион планирует выпустить облигации на сумму 7 млрд рублей сроком на семь лет. Они станут основным инструментом покрытия дефицита областного бюджета в этом году.