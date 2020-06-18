Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад Победы 24 июня. Причина – карантинный режим в стране. Вместо него в Россию приедет делегация во главе с министром обороны, цитирует РИА Новости пресс-службу азербайджанского президента. Алиев в четверг провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы заявил, что в связи с продлением карантинного режима в стране он не сможет принять участие на параде Победы в Москве, выразил сожаление по этому поводу. Азербайджан на этом мероприятии представит министр обороны и 75 военнослужащих армии республики", - сообщила пресс-служба Алиева.

На совещании совета безопасности РФ 11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 12 глав государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 24 июня. В основном это представители стран СНГ.

Ранее стало известно, что на парад не приедут президент Франции и премьер-министр Японии, хотя ранее их приглашали на парад 9 мая.