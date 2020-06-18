ФК "Ростов" ушёл на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе. Стал известен нулевой заражённый

Футбольный клуб "Ростов" ушёл на двухнедельный карантин. Об этом сообщается на сайте клуба.

Накануне у 6-х футболистов основного состава клуба был выявлен коронавирус. Известно, что в близком контакте с ними находились 42 сотрудника "Ростова", в числе которых другие спортсмены, тренерский штаб и персонал команды.

"Жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор", - сказал президент клуба Арташес Арутюнянц. Он отметил, что клуб строго следует рекомендациям Роспотребнадзора и теперь уйдёт на двухнедельный карантин.

Напомним, что уже завтра "Ростов" должен был встретиться с "Сочи" в рамках возобновлённой Российской Премьер-лиги (РПЛ). В данный момент обсуждаются варианты, будет ли засчитано техническое поражение жёлто-синим или матч всё-таки будет перенесён. Окончательное решение об этом будет принято после заключения Роспотребнадзора.

По информации портала championat.com, нулевым заражённым коронавирусом в "Ростове" стал полузащитник Хорен Байрамян. Вероятно, 28-летний спортсмен заразился COVID-19, когда навещал родителей, которые также перенесли инфекцию. Также известно, что у него единственного были выявлены симптомы болезни, в частности в виде температуры.

Функционеры в других клубах РПЛ и футбольные специалисты сейчас выражают свою поддержку "Ростову".