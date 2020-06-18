23 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
хаммер на корабле, Стингер, ПВО (2017) | Фото: news-front.info

НАТО согласовало пакет военно-политических мер из-за "российской угрозы"

Страны НАТО согласовали новый пакет военно-политических мер, направленных против России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по результатам встречи министров обороны стран альянса.
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Предлогом для нового антироссийского выпада стало то, что Россия якобы виновата в распаде Договора о РСМД. Он также отметил, что Россия усиливает свой военный потенциал, в частности ракетный, и "запугивает и угрожает" НАТО.

В результате альянс усилит противоракетную оборону, а несколько стран уже объявили о покупке американской системы ПВО Patriot и договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения.

В ответ на заявления НАТО официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поведение альянса противоречит "и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии". Она подчеркнула, что это НАТО приближается к границам России, а не наоборот.

Сенатор Олег Морозов назвал "забавным" намерение НАТО укрепить свои системы ПВО, поскольку они "не берут" новые российские ракеты.

В Кремле внимательно следят за действиями НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в День России НАТО предоставило Украине статус партнера по расширенным возможностям, правда, оговорившись, что это не шаг к членству в альянсе.

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НАТО согласовало пакет военно-политических мер из-за "российской угрозы"

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Теги: НАТО, Россия, ракеты, ПВО



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