НАТО согласовало пакет военно-политических мер из-за "российской угрозы"

Страны НАТО согласовали новый пакет военно-политических мер, направленных против России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по результатам встречи министров обороны стран альянса.

Предлогом для нового антироссийского выпада стало то, что Россия якобы виновата в распаде Договора о РСМД. Он также отметил, что Россия усиливает свой военный потенциал, в частности ракетный, и "запугивает и угрожает" НАТО.

В результате альянс усилит противоракетную оборону, а несколько стран уже объявили о покупке американской системы ПВО Patriot и договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения.

В ответ на заявления НАТО официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поведение альянса противоречит "и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии". Она подчеркнула, что это НАТО приближается к границам России, а не наоборот.

Сенатор Олег Морозов назвал "забавным" намерение НАТО укрепить свои системы ПВО, поскольку они "не берут" новые российские ракеты.

В Кремле внимательно следят за действиями НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в День России НАТО предоставило Украине статус партнера по расширенным возможностям, правда, оговорившись, что это не шаг к членству в альянсе.