НАТО согласовало пакет военно-политических мер из-за "российской угрозы"
Страны НАТО согласовали новый пакет военно-политических мер, направленных против России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по результатам встречи министров обороны стран альянса.
Предлогом для нового антироссийского выпада стало то, что Россия якобы виновата в распаде Договора о РСМД. Он также отметил, что Россия усиливает свой военный потенциал, в частности ракетный, и "запугивает и угрожает" НАТО.
В результате альянс усилит противоракетную оборону, а несколько стран уже объявили о покупке американской системы ПВО Patriot и договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения.
В ответ на заявления НАТО официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поведение альянса противоречит "и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии". Она подчеркнула, что это НАТО приближается к границам России, а не наоборот.
Сенатор Олег Морозов назвал "забавным" намерение НАТО укрепить свои системы ПВО, поскольку они "не берут" новые российские ракеты.
В Кремле внимательно следят за действиями НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, в День России НАТО предоставило Украине статус партнера по расширенным возможностям, правда, оговорившись, что это не шаг к членству в альянсе.