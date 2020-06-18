23 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В больницах Свердловской области занято более 80% коек для больных COVID-19 и пневмонией

На этой неделе в инфекционных госпиталях Свердловской области занято 81,4% коек для больных COVID-19 и пневмонией. Как передает корреспондент Накануне.RU, такие данные привел сегодня губернатор Евгений Куйвашев.
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Как рассказал глава региона в своем Instagram, на стационарном лечении находятся 2 тыс. 615 пациентов с коронавирусом, 1 тыс. 768 человек – с внебольничными пневмониями, 573 – с признаками ОРВИ и подозрениями на пневмонию.

"Всего в Свердловской области организованы инфекционные госпитали на базе 38 медицинских организаций, временный госпиталь организован в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Всего организовано 6 тыс. 88 коек", - сообщил Евгений Куйвашев.

По его словам, каждый день "скорая помощь" в Екатеринбурге выезжает на 1 тыс. 380 – 1 тыс. 420 вызовов, из них более 400 – к пациентам с COVID-19.

"В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет, но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться", - пообещал губернатор.

Напомним, по последним официальным данным на Среднем Урале скончались уже 60 пациентов с коронавирусом.

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В больницах Свердловской области занято более 80% коек для больных COVID-19 и пневмонией

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Теги: COVID-19, коронавирус, больницы, Свердловская область



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